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الأربعاء، 27-12-2023 02:55 م

ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمّان

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات على خط مياه ناقل في مناطق جنوب العاصمة عمّان.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الاعتداءات تمثلت بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي الذي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان وعددها (7) اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق هناك. 


وأضافت أنه تم تنسيق الحملة والتوجه الى أحد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمّان وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (3) انش و(4) انش من خط ناقل قطر 8 انش وسحبها لمسافات طويلة وخط بولي ايثلين قطر 125 ملم وبمتابعتها تبين أنها تزود عدد من المزارع وبرك زراعية حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم أمام المحاكم. 

 

ودعت المواطنين للإبلاغ عن الاعتداءات على الشبكات أو حفر الآبار.

 




 

 


 

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