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الأربعاء، 15-12-2021 08:30 ص

الصحة : أسعار فحوصات الكشف عن كورونا ما بين ١٥ إلى ٢٠ دينار

بي سي ار


الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، الأربعاء، إن الفترة الأخيرة ارتفعت أعداد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المملكة، مما أدى لتراكم بعض العينات في المختبرات وجرى حل الموضوع بتعديل دوام الموظفين.

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وتابع في تصريح حول شكاوى من تأخر ظهور نتائج عينات وزارة الصحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا: "أي عينة تصل الى المختبر ستكون نتيجتها ظاهرة خلال 24 ساعة".


وبشأن أسعار فحوصات الكشف عن كورونا أضاف أنه تم تخفيضها ما بين ١٥ إلى ٢٠ دينار كحد أقصى وذلك بعد توجيه وزير الصحة فراس الهواري .

 

وحول تضارب نتائج الفحص في بعض الحالات أكد البلبيسي أن النتيجة الإيجابية (مصاب) هي المعتمدة عند اجراء فحص كورونا وظهور نتيجة سلبية وإيجابية.


وفيما يتعلق بالإصابة وأخذ الجرعة الثالثة (المعززة) قال البلبيسي إنه بحال أصيب شخص بالفيروس فيمكنه بعد شهر من الإصابة أخذ الجرعة الثالثة بمعنى لو اُصيب شخص في الأول من شهر تشرين أول فيمكنه بالأول من شهر تشرين الثاني أخذ الجرعة الثالثة.

 




 

 


 

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