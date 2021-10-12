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الثلاثاء، 12-10-2021 12:23 م

الصحة: إنشاء وحدة فحص التسلسل الجيني وافتتاحها قريبا

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الوكيل الاخباري– قال مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو، إنه تم إنشاء وحدة لفحص التسلسل الجيني في الوزارة، وسيتم افتتاحها قريبا.

وأوضح، الثلاثاء، أنه سيكون من صلب عمل الوحدة؛ الكشف عن  الطفرات الجينية سواء للفيروسات أو البكتيريا، فضلا عن الكشف عن بعض الأمراض الجينية.

وأشار إلى أنه يتم الكشف عن متحورات فيروس كورونا عن طريق فحص التسلسل الجيني، وأنه تم إنشاء هذه الوحدة لمواكبة التطور و”لنعلم ماذا يوجد لدينا من طفرات”.

ولفت إلى أن بعض المعاهد البحثية في الأردن تقوم بفحص التسلسل الجيني؛ كمركز الأميرة هيا والجامعة الأردنية، لكن لم يكن لدى الوزراة مثل هذه الوحدة، فضلا عن أن بعض العينات كانت ترسل خارج المملكة لفحصها.

وبيّن أن الوزارة قيد تدريب العاملين في الوحدة ليصار إلى افتتاحها، وأنه تم فحص 16 عينة لفيروس كورونا وتم رفعها على الشبكة العالمية، مضيفا أن العينات أظهرت عدم وجود أي طفرات جديدة.

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