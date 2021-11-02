الصحة : الزيادة في أعداد الإصابات اليومية باتت مقلقة

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن الزيادة الحاصلة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا باتت مقلقة ولكن الوضع الوبائي مسيطر عليه .



وأضاف في تصريحات صحفية ان المملكة لم تسجل مثل هذا العدد اليومي من الاصابات والتي بلغت أمس 2120 حالة منذ 5 أشهر تقريبا وأن وزارة الصحة تقيّم الوضع العام من خلال الحصيلة الاسبوعية والتي تُعد هي المقياس الاهم والذي لا زال ضمن المعقول .



وأشار البلبيسي الى ان هذه الزيادة متوقعة للأسف في ظل ضعف الالتزام بالإجراءات الصحية وضعف الاقبال على تلقي المطاعيم .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة