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الثلاثاء، 02-11-2021 04:13 م

الصحة : الزيادة في أعداد الإصابات اليومية باتت مقلقة

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن الزيادة الحاصلة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا باتت مقلقة ولكن الوضع الوبائي مسيطر عليه . 

وأضاف في تصريحات صحفية ان المملكة لم تسجل مثل هذا العدد اليومي من الاصابات والتي بلغت أمس 2120 حالة منذ 5 أشهر تقريبا وأن وزارة الصحة تقيّم الوضع العام من خلال الحصيلة الاسبوعية والتي تُعد هي المقياس الاهم والذي لا زال ضمن المعقول .

وأشار البلبيسي الى ان هذه الزيادة متوقعة للأسف في ظل ضعف الالتزام بالإجراءات الصحية وضعف الاقبال على تلقي المطاعيم  . 

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