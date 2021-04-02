الجمعة 02-04-2021
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الجمعة، 02-04-2021 07:42 م

نحو صيف آمن

الصحة : الوضع الوبائي مستقر

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية المكلف الدكتور عادل البلبيسي إن عدد الاصابات في الاردن انخفضت خلال الأسبوع 13، بنحو 11 ألف حالة أقل من الأسبوع الماضي 12.

وأكد خلال تصريحات صحافية، الجمعة، أن الوضع الوبائي مستقر، مؤكداً ضرورة عدم التهاون.

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وأشار البلبيسي،  أن خطة الحكومة هي الوصول لصيف آمن، واعطاء أكبر قدر ممكن من المواطنين لقاح كورونا.

 

 

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