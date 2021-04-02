الصحة : الوضع الوبائي مستقر

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية المكلف الدكتور عادل البلبيسي إن عدد الاصابات في الاردن انخفضت خلال الأسبوع 13، بنحو 11 ألف حالة أقل من الأسبوع الماضي 12.



وأكد خلال تصريحات صحافية، الجمعة، أن الوضع الوبائي مستقر، مؤكداً ضرورة عدم التهاون.



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وأشار البلبيسي، أن خطة الحكومة هي الوصول لصيف آمن، واعطاء أكبر قدر ممكن من المواطنين لقاح كورونا.

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