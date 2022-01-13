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الخميس، 13-01-2022 08:42 ص

الصحة: تأمين 17.5 مليون جرعة لقاح كورونا خلال عام

لقاح خاص


الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، إنه تم تأمين 17.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال عام.

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وأضاف ، أنه "وصل الأردن من هذه اللقاحات 11.5 مليون جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا".


ولفت البلبيسي إلى تلقي 350 ألف شخص الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، وهذا يشكل 10% من الفئة المستهدفة.


"الفئة المستهدفة هم من مضى على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من 3 أشهر، و الجرعة المعززة مهمة جداً للوقاية من المتحورات"، وفق البلبيسي.


وحول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، أوضح البلبيسي أن هناك 3 أنواع من الأدوية (نوعان عن طريق الفم ونوع عن طريق الحقن)، ووزارة الصحة في طريقها للتعاقد مع هذه الشركات لتوفيرها قريباً.


وأكّد أن الأدوية تجاز بعد دراسات مستفيضة حتى تبين مأمونيتها وفعاليتها، مشيراً إلى أن نسبة الفعالية تتراوح بين العلاجات من 60-90% حسب نوع العلاج وطريقة إعطاؤه.


 




 

 


 

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