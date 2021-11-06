الصحة تبحث خلال أيام إعطاء لقاح كورونا للأطفال

الوكيل الإخباري-خاص- أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع لجنة الأوبئة لبحث قرار إعطاء لقاح كورونا للفئات العمرية من 5 إلى 11 سنة، هذا الأسبوع.



وقال المصدر اليوم السبت في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن قرار الموافقة على إعطاء الأطفال مطعوم كورونا هو قرار وشيك والوزارة تتابع عن كثب تجربة الدول التي تطبق هذا الأمر.



كما أوضح أن الاجتماعات المزمع عقدها ستناقش أيضا مسألة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكافة المواطنين.



وكانت وزارة الصحة سمحت بإعطاء الجرعة الثالثة المعززة لفئات معينة بشرط مضي 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية وبدون موعد مسبق.

وهم :



- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.

- الكوادر الصحية.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها.

- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.

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