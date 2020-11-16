الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ، في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الأردن دخل مرحلة الذروة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأوضح شركس في تصريحات صحافية ، الإثنين، أن الدلالات لدى الوزارة ولجنة الأوبئة "مطمئنة"منذ الأسبوع الماضي ، خاصّة انه لا يوجد تضاعف أسبوعي في عدد الحالات.
وبشأن لقاح كورونا ، بيّن ، أنه تم حجز 15 بالمائة ، كما ويتم العمل على تأمين 5 بالمائة إضافية .
وأشار أن الدفعة الأولى من اللقاح، ستصل إلى المملكة مع بداية العام القادم ، مشدّدا على ضرورة ارتداء الكمامات، من شأنها حماية العدوى من الفيروس .
ولفت ، أن الأولوية في إعطاء اللقاح هي للكوادر الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع المرضى ومن ثم لكبار السن والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ، منوها، إلى أن آلية التـــوزيع ستكون من خلال وزارة الصحــــة ومجاناً .
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