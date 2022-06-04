الصحة تتفقد المصابين بالتسمم في جرش

الوكيل الاخباري - تفقد الأمين العام للرعاية الصحية وشؤون الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، اليوم السبت، حالات التسمم التي ما زالت تتلقى العلاج في مستشفى جرش الحكومي.



كما زار المركز الصحي الشامل، يرافقه مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، والنائب ماجد الرواشدة.



واستمع الشبول إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم عن حالة المصابين.



وقال إن نتائج فحوصات مصادر المياه في محافظة جرش أظهرت أنها سليمة وغير ملوثة، مشيرا إلى أنه سيجري تكثيف الجولات وزيادة الكوادر الرقابية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء على المنشآت الغذائية .



وأضاف الشبول أن جرش أصبحت من البؤر الساخنة وهي من المحافظات التي جرى تغيير الاستراتيجية فيها لجمع العينات من المنشآت الغذائية وتخفيضها من أسبوعين لأسبوع واحد.



يذكر أن عدد الحالات التي راجعت مستشفى جرش بلغ 41 حالة، تتراوح أعمارهم من 7 إلى 13 سنة، جرى إدخال 5 حالات منها، بينما تلقت بقية الحالات العلاج وغادرت المستشفى.

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