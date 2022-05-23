وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

الوكيل الإخباري - استقبلت الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات في مكتبها نائب رئيس شركة استرازينيكا للشرق الأوسط وأفريقيا الدكتورة بيلين انحيسيو والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

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وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي والمدير الإقليمي للشركة في الأردن الدكتور عبدالكريم الديسي.



وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك وفقاً لأولويات وزارة الصحة واحتياجاتها في العديد من المجالات كالتعليم الطبي المستمر والتدريب والبحث والتطوير والدراسات.

