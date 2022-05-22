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الأحد، 22-05-2022 07:07 م

توصيات من مكافحة الأوبئة للتعامل مع مرض جدري القرود

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الوكيل الاخباري - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا ناقش خلاله الوضع الوبائي المتعلق بمرض جدري القرود.

واستعرض الحضور من المعنيين من مديرية الأمراض السارية ومديرية المختبرات المركزية في وزارة الصحة الإجراءات الخاصة بالوقاية من المرض وآلية التعامل مع الحالات المشتبهه في حال حدوثها.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على آلية الرصد والتبليغ عن الحالات المحتملة وطريقة أخذ العينات ونقلها إلى المختبرات المركزية بطريقة آمنة وأهمية رفع الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض .

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