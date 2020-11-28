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السبت، 28-11-2020 07:14 م

الصحة: تحوّل المنحنى الوبائي من الاستقرار إلى الهبوط

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 الوكيل الاخباري  - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن المنحنى الوبائي تحوّل من الاستقرار إلى بدء الهبوط.
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وأضاف الدكتور شركس لـ(بترا)، أن اليوم السبت، يعتبر نهاية الأسبوع الوبائي الـ47، حيث انخفض عدد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا إلى 33266 بفارق 4516 عن الأسبوع الـ 46 وفارق 2041 عن الأسبوع 45. 

كذلك أشار إلى انخفاض العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

وقال الدكتور شركس، إن نسبة العينات الإيجابية انخفضت أيضاً إلى 17.4 بالمئة من وهي أقل من الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه مع بداية الأسبوع 48 سجلت 3108 إصابات مما يشير إلى استمرار المنحنى بالهبوط.

واعتبر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا فرصة، ويجب المحافظة على الاتجاه الهبوطي بالالتزام بوسائل الوقاية والتباعد الجسدي منعاً لحدوث الانتكاسات.

 




 

 


 

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