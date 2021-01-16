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السبت، 16-01-2021 01:18 م

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -  وجه مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس رسالة الى المواطنين للمبادرة الى اخذ اللقاح ضد كورونا . 

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وقال الدكتور شركس " لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة امنة وفعالة و اللقاح هو ما سينقلنا الى بر الامان كما ان اغلب الناس يستطيعون تلقي اللقاح باستثناء بعض الفئات" . 


وقال ايضا " الاقبال في تزايد ونحيي المظاهر الايجابية التشجيعية لاطباء وشخصيات اردنية تتلقى المطعوم وتنصح به". 


وانهى قائلا " لا تترك نفسك في دائرة التردد و اسأل من تلقى المطعوم و الخبراء لتنضم الى ركب متلقي المطعوم " . 


 




 

 


 

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