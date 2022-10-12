الصحة توفر 65 الف جرعة من مطعوم الانفلونزا وهذه الفئة المستهدفة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات أن مطعوم الانفلونزا الموسمية يعطى الآن وفقا للأولويات التي حددتها وزارة الصحة، بعد ان تم توفير 65 الف جرعة.وبيّن الحوارات لـ " الوكيل الاخباري" أن الأولوية الآن للأطباء والكوادر الطبية، ثم لكبار السن من 60-65 عاماً، ومن لديهم سير مرضية.وأشار إلى أنه لن يعطى أي مواطن مطعوم الانفلونزا الموسمية إلا بموجب وصفة طبية، بعد أن يقرر الطبيب درجة حاجة المواطن لهذا المطعوم.وشدد الحوارات على أن من لديهم سير مرضية مثل السرطان و الكلى والتنفس هم أولى بتلقي المطعوم في الوقت الحالي وقبل انخفاض الحرارة وبدء فصل الشتاء.وقال إن الأبحاث العلمية أكدت على أنه لا يوجد تعارض بين مطعوم الانفلونزا الموسمية ومطعوم كورونا، مشيراً إلى أن بعض الشركات تعمل على دمج المطعومين معاً.وبدأت وزارة الصحة بإعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية منذ بداية الشهر الحالي.