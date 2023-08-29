الصحة: طرح عطاءات الأدوية للعام المقبل خلال شهرين وبكلفة 220 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود أنه سيتم طرح عطاءات الأدوية لعام 2024 خلال تشرين أول وتشرين ثاني القادمين.وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن قيمة عطاءات الأدوية ستكون 220 مليون دينار، على أن تقوم الوزارة بتأمين الحاجة من الأدوية لمدة تكفي 22 شهرا.وأضاف أن قيمة عطاءات الأدوية للعام الحالي بلغت 110 مليون دينار.وأشار الزيود إلى أن الوزارة ستؤمن حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية المحلية والأجنبية وتوفيرها بشكل مستمر لتلافي وجود نقص أو تأخير في صرفها للمرضى.وبيّن أن جميع الأدوية متوفرة ولا يوجد أي نقص وفي حال كان هناك نقص فإن الوزارة تقوم بتوفير البديل بشكل مباشر.وكانت وردت العديد من الشكاوى لـ"الوكيل الإخباري"، خلال عام 2023 حول انقطاع الأدوية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.