الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

الجزائر: 9 وفيات و405 إصابات جديدة بكورونا

المغرب: 74 وفاة و4495 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: وصول 60 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية

إيطاليا: 353 وفاة و28 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة يعزي بوفاة النائب السابق يحيى السعود وشقيقه

اخر مكالمة صوتية ليحيى السعود قبل وفاته و اخر ما اوصى به

السعودية: 19 وفاة و473 إصابة جديدة بكورونا

نقابة الصحفيين تغلق مبناها يومين لأغراض التعقيم

التعليم العالي: ندرس مناشدات الطلبة الدارسين في الخارج

توفيق محمود كريشان ينعى النائب السابق يحيى السعود




الثلاثاء، 03-11-2020 08:55 م

الصحة: وصول 60 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية

1020202014284976560553


الوكيل الاخباري - أعلن مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل ابو سل عن وصول 60 الف جرعة من الدفعة المتبقية لوزارة الصحة من لقاح الانفلونزا الموسمية اليوم الثلاثاء.
اضافة اعلان

وقال ابو سل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيتم توزيع هذه الدفعة عبر مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على الفئات الأكثر عرضة، ولتحصين المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية ومرضى الفشل الكلوي وغيرها.

كما أعلن ابو سل عن وصول 33 الف جرعة أخرى من لقاح الانفلونزا الموسمية للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء، لافتا الى أنه سيتم توزيعها من خلال مستودعات القطاع الخاص الى الصيدليات حيث تم تحديد سعر المطعوم من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بحوالي 5ر5 دينار.

وقال، إن الوزارة قامت بتزويد المستشفيات الجامعية ووكالة الغوث والدفاع المدني والخدمات الطبية الملكية باللقاح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الخصاونة يعزي بوفاة النائب السابق يحيى السعود وشقيقه

112020319522274496950

اخر مكالمة صوتية ليحيى السعود قبل وفاته و اخر ما اوصى به

62020916522209570350

نقابة الصحفيين تغلق مبناها يومين لأغراض التعقيم

1120203143547878996667

التعليم العالي: ندرس مناشدات الطلبة الدارسين في الخارج

10202031133033190174075

توجيهات ملكية عقب وفاة يحيى السعود وشقيقه بحادث مفجع

11

مجلس النواب ينعى يحيى السعود

أخبار متعلقة
ك

الصحة : 125 نقطة جاهزة لإجراء فحوصات كورونا

وزارة الصحة 2)

الصحة: توفير 230 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية