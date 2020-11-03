الصحة: وصول 60 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية

الوكيل الاخباري -

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أعلن مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل ابو سل عن وصول 60 الف جرعة من الدفعة المتبقية لوزارة الصحة من لقاح الانفلونزا الموسمية اليوم الثلاثاء.وقال ابو سل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيتم توزيع هذه الدفعة عبر مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على الفئات الأكثر عرضة، ولتحصين المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية ومرضى الفشل الكلوي وغيرها.كما أعلن ابو سل عن وصول 33 الف جرعة أخرى من لقاح الانفلونزا الموسمية للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء، لافتا الى أنه سيتم توزيعها من خلال مستودعات القطاع الخاص الى الصيدليات حيث تم تحديد سعر المطعوم من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بحوالي 5ر5 دينار.وقال، إن الوزارة قامت بتزويد المستشفيات الجامعية ووكالة الغوث والدفاع المدني والخدمات الطبية الملكية باللقاح.