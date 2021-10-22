الجمعة 22-10-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 22-10-2021 12:29 م

الصحفيون يقرون التقريرين المالي والإداري ويبدأون عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم

انتخابات صحفيين


الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة العامة للصحفيين التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس النقابة لعامي 2019 – 2020 وتصديق الحسابات الختامية وإبراء ذمة مجلس النقابة السابق.

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وأقرت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب صباح اليوم الجمعة، التوصية المقدمة من مجلس النقابة للهيئة العامة بإجراء دراسة اكتوارية على نظام صندوق التعاون والضمان الاجتماعي وتعديل النظام بناء على نتائجها، مثلما تم الموافقة على مشروع نظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي.


وباشرت الهيئة العامة عملية الاقتراع لاختيار مجلس نقابتهم الحادي والثلاثين الذي يتألف من نقيب ونائب نقيب و9 أعضاء للمجلس. وكان اجتماع الهيئة العامة، قد تم تأجيله الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون النقابة الذي يوجب حضور نصف الأعضاء +1 وبخلاف ذلك يؤجل الى الاسبوع الذي يليه بمن حضر.


يشار إلى أن ثلاثة مرشحين يتنافسون على منصب النقيب وهم الزملاء فلحه بريزات وراكان السعايدة وطارق المومني ويتنافس أيضا 4 آخرون على منصب نائب النقيب و 30 زميلا وزميلة لعضوية المجلس.


 




 

 


 

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