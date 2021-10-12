نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصحفيين، الثلاثاء، أسماء المرشحين النهائية لانتخابات النقابة، التي ستقام الجمعة المقبل في قاعة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب في عمان.



وترشح لانتخابات نقابة الصحفيين لعام 2021 لمركز نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، فلحة بريزات، طارق المومني، بحسب بيان للنقابة.



كما ترشح لمركز نائب نقيب الصحفيين، جمال اشتيوي، فايز عضيبات، ماجد القرعان، "محمد عمار" صلاح، سعد حتر.



ولمركز عضوية مجلس النقابة، ترشح كل من، عبد الله اليماني، عدنان برية، عناد أبو وندي، تيسير النعيمات، خالد القضاة، وليد حسني، هشال العضايلة، سامي الحربي، عهود محسن، أمجد السنيد، ضيف الله الحديثات، حمزة مزهر، علي فريحات، زين الدين خليل، حازم الخالدي، عالم القضاة، جميل غدايرة البرماوي، عامر الصمادي، عبد الحافظ الهروط، موفق كمال، بلال العقايلة، ليندا معايعة، جهاد الشوابكة، أيمن المجالي، كامل نصيرات، هبة الصباغ، رنا حداد، عمر محارمة، إبراهيم قبيلات، جانتي زكريا.

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