بحث التعاون بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري - زار وفد من مديرية الأمن العام نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، والتقى نقيب المحامين مازن ارشيدات وأعضاء في مجلس النقابة.

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وأكد نقيب المحامين، أهمية التعاون بين النقابة والمديرية بجميع إداراتها لما فيه المصلحة العامة، وتحقيق العدالة.



وأشار ارشيدات أن النقابة قطعت شوطا كبيرا مع مديرية الأمن العام لتوسيع التعاون وحل الإشكاليات التي تواجه المحامين في القيام بواجبهم تجاه موكليهم.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التعاون بين النقابة والمديرية في إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل التي تتناول عددا من المواضيع القانونية التي لها علاقة بعمل المحامين ورجال الأمن العام.



وتم الاتفاق على استمرار التعاون لحل المشاكل التي تواجه المحامين، وتسمية ضباط ارتباط بين النقابة والمديرية، تمهيدا للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين.