الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

أسترازينيكا تعلن تسجيل نتائج إيجابية خلال تجارب دواء جديد لسرطان الكبد

تحذير من موجة جديدة لفيروس كورونا في المملكة

ضحايا وجرحى جراء تفجير في أفغانستان

التعامل مع 90 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للجمعة المقبلة لعدم اكتمال النصاب

إزالة العمارة المتصدعة في شارع الأردن - صور

لحظة هدم العمارة المتصدعة في شارع الأردن - فيديو

وفيات الجمعة 15 / 10 / 2021

الجمعة، 15-10-2021 11:21 ص

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للجمعة المقبلة لعدم اكتمال النصاب

نقابة صحافيين٢


الوكيل الإخباري - تقرر تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للأسبوع المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

اضافة اعلان


وبموجب قانون النقابة يجب حضور "نصف الأعضاء المسددين + 1، أي 572 من أعضاء الهيئة العامة من أجل عقد الاجتماع في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين الرياضية الساعة 10 صباحا، وبخلاف ذلك يؤجل الاجتماع إلى الجمعة التالية بمن يحضر”.


ويتنافس ثلاثة مترشحين على مركز النقيب، وهم راكان السعايدة، فلحة بريزات، وطارق المومني، كما يتنافس 4 آخرون على مركز نائب النقيب، بالإضافة إلى 30 زميلا وزميلة لعضوية المجلس.


وأنهت النقابة الترتيبات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التي سيكون فرز الأصوات فيها إلكترونيا لأول مرة في تاريخ النقابة، ووفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا يلزم المجتمعين بمرور 12 يوما على الأقل على تلقي الجرعة الأولى للمطعوم المضاد لفيروس كورونا أو فحص (بي سي أر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة.


ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري عن عامي 2019 و2020، مع توصية بإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، فضلا عن عرض ومناقشة مشروع نظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي، ثم اجراء الانتخابات.


وتضم النقابة في عضويتها جميع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء المعتمدة، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضمان

المجالي: تعديلات قانون الضمان ستعرض على مجلس الادارة الشهر الحالي

إصابات

تحذير من موجة جديدة لفيروس كورونا في المملكة

الدفاع المدني

التعامل مع 90 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة

هدم

إزالة العمارة المتصدعة في شارع الأردن - صور

شارع

لحظة هدم العمارة المتصدعة في شارع الأردن - فيديو

نقابة الصحفيين

الصحفيون يدلون بأصواتهم لانتخاب مجلسهم الـ31 اليوم

أخبار متعلقة
1020217165410794983280

نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

main_image614823433f742

12 ألفا و313 إصابة كورونا نشطة في الأردن

1 (18)

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

جامعة

مطالب باستمرار التعليم عن بُعد في الجامعات

كم

العبداللات لـ الوكيل : لا نستقبل إصابات كورونا في مستشفى السلط

لقاح كورونا

بلعاوي لـ الوكيل: الصحة العالمية تنصح بتأجيل الجرعة الثالثة للعدالة في توزيع اللقاحات