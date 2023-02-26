الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

حالة الطقس المتوقعة ليومي الاثنين والثلاثاء

الصفدي: اجتماع العقبة أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلـي

الرئيس الأمريكي يشكر الملك على عقد اجتماع العقبة

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية إربد الجامعية

شاهد : فيديو صادم لكلب ينهش جسد طفلة بالاردن - فيديو

مدير الأمن العام يبحث مع السفير الألماني التعاون الشرطي

نحو 100 مصاب بعد إضرام مستوطنين النار بمنازل في حوارة جنوب نابلس

الامن العام : وفاة شاب بحادث تصادم في البلقاء

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

الأحد، 26-02-2023 11:36 م

الصفدي: اجتماع العقبة أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن اجتماع العقبة، الذي جمع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سياسيين وأمنيين، بحضور أردني وأميركي ومصري، هو أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات، وأكد التزاماً فلسطينياً- إسرائيلياً باحترام جميع الاتفاقيات السابقة والعمل على خفض التصعيد، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي إن بيان العقبة الذي أصدره المشاركون بعد اللقاء احتوى التزامات مهمة ستؤدي، إن طُبّقت، إلى خفض التصعيد والتقدم نحو انخراط سياسي أشمل، لافتاً إلى أن اجتماع العقبة أطلق عملية سياسية ستلتئم مرة أخرى خلال شهر في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لمتابعة المفاوضات المكثفة والمباشرة التي شهدها اجتماع العقبة والبناء على مخرجاته.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أكدتا، في بيان العقبة، "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3 إلى 6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

كما أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية / الدور الأردني".

وقال الصفدي إن ما تحقق في العقبة خطوة سياسية مهمة على طريق طويلة وصعبة لوقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإن التطبيق على الأرض هو الذي سيحدد مآلات الأوضاع.

وأكد أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعّل العملية السلمية، ويحقق تقدماً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقدم الصفدي شكره لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها قبل عقد اجتماع العقبة وخلاله، لافتاً إلى عمق التنسيق ومؤسساتيته بين البلدين الشقيقين.

كما ثمّن الصفدي الدور المهم الذي قامت به الولايات المتحدة ومشاركتها الفاعلة والمؤثرة في الاجتماع، مؤكداً مركزية الدور الأميركي القيادي في كل الجهود السلمية.

وأكد الصفدي أهمية الجهود الأميركية والمواقف التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن إزاء ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، والعمل على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الرئيس الأمريكي يشكر الملك على عقد اجتماع العقبة

1

مبادرة لتبادل الكتب بين الطلبة في كلية إربد الجامعية

1

مدير الأمن العام يبحث مع السفير الألماني التعاون الشرطي

الدفاع المدني مع لوغو

الامن العام : وفاة شاب بحادث تصادم في البلقاء

1

شاهد : فيديو صادم لكلب ينهش جسد طفلة بالاردن - فيديو

2202317134634443080844

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

أخبار متعلقة
الصفدي 2

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى رئيس رواندا

00

الخارجية: لم نتلقى ملاحظات من الأردنيين في تركيا وسوريا جراء زلزال أمس

وزارة الخارجية

الخارجية تطلق خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا للأردنيين في الباكستان وقبرص

وزارة الخارجية

الملحقون الدبلوماسيون الجدد يؤدون اليمين القانونية

وزارة الخارجية

أمين عام الخارجية تعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

1202322213630485804586

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني