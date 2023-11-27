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الإثنين، 27-11-2023 04:49 م

الصفدي: ما يحدث في غزة يندرج ضمن نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في غزة يندرج ضمن نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية.

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وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي أن "بعضنا لا يزال يرفض الدعوة لوقف إطلاق النار ونحن نطالب بتنفيذه فورا."

 

وتابع " على الشعب الفلسطيني أن يقرر من يحكمه، وأي حديث عن غزة ما بعد الحرب يجب أن يركز على الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة."

وأكد أن الجميع يتفق على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وأن التهجير غير مقبول، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من القتل.


وأشار إن الحكومة الإسرائيلية تضم وزراء ووزراء بالإنابة ينكرون ثقافة الشعب الفلسطيني وتاريخه وينكرون حقه بالوجود، ووصف ذلك بالإرهاب.


 




 

 


 

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