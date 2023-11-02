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الخميس، 02-11-2023 12:32 م

"الصحفيين": استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة

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الوكيل الإخباري - ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين قرار الأردن سحب سفير المملكة من إسرائيل، والطلب بعدم إعادة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

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وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، "إن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة، وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا هناك".


وأعربت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة، وأن تسعى لوقف الحرب.


ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية إلى دعم الموقف الأردني المتقدم، والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي بحق قطاع غزة.


وذكرت بكل التحذيرات التي أطلقها جلالة الملك في المحافل الدولية بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 




 

 


 

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