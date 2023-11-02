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الخميس، 02-11-2023 11:22 ص

نقابة الصحفيين: استدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني خطوة مُشرفة

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الوكيل الإخباري - ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين قرار الأردن استدعاء السفير  الأردني من الكيان الصهيوني، والطلب من الكيان عدم إعادة سفيره إلى عمّان.اضافة اعلان


وقالت النقابة، في تصريح اليوم الخميس، إن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة.

وعبرت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الكيان الصهيوني وعلى الإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة للكيان، وان تسعى لوقف الحرب.

 




 

 


 

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