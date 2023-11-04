وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته اليابانية بشأن غزة

الوكيل الاخباري -

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مباحثات موسعة حول التطورات الخطيرة في ‎غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف هذه الحرب المستعرة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وبحث اللقاء الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.