السبت 04-11-2023
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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

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عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:13 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته اليابانية بشأن غزة

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مباحثات موسعة حول التطورات الخطيرة في ‎غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف هذه الحرب المستعرة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان


وبحث اللقاء الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

 




 

 


 

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