الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين

الوكيل الاخباري - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم الاثنين، الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.



وبحث الصفدي ونظيره الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الصفدي الذي يزور وطوقان اليابان لإجراء محادثات موسعة مع المسؤولين اليابانيين، تحضيراً لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الشهر المقبل، أهمية انعقاد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الأردنية – اليابانية.



وشدد الصفدي وهاياشي على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتوسعة التعاون في مختلف المجالات، مشيرين إلى التعاون المتزايد بين البلدين الصديقين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

اضافة اعلان