الصفدي يبحث آلية وقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الوكيل الاخباري -

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وبحث المسؤولان كذلك، سبل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.وأكد الصفدي، خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.