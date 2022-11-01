الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي

الوكيل الاخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا.



وبحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي تطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، خصوصاً فيما يتعلق بصادرات الأردن من الأسمدة للبرازيل، إضافة إلى التعاون في المنظمات الدولية متعددة الأطراف.



ووصل التبادل التجاري بين البلدين في العام ٢٠٢١ أعلى مستوياته إذ بلغ أكثر من ٤٢٤ مليون دولار، وارتفع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى حوالي ٤٦٠ مليون دولار، حيث كان لصادرات الأردن من الأسمدة الحصة الأكبر في حجم التبادل.



وأكد الوزيران الاهتمام المشترك في تطوير التعاون واستمرار التنسيق في جهود مكافحة الإرهاب في إطار مبادرة اجتماعات العقبة.

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