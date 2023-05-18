الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البلغاري

الوكيل الاخباري - اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بنظيره البلغاري إيفان كندوف، وبحث معه آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.



وأكد الوزيران، خلال الاتصال، الحرص على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وإيجاد مساحات أرحب للتعاون الاقتصادي. كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، والجهود العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



وهنأ الصفدي كندوف بتوليه موقعه الجديد وزيراً للخارجية.

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