الصفدي يجري محادثات هاتفية مع نظيره الإيرلندي

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي مايكل مارتن أكدت عمق علاقة الصداقة بين البلدين وتناولت عديد قضايا إقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد الوزيران الحرص المشترك على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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