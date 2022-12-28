الإدارة المحلية: التعامل مع 78 حادثا بالمنخفض الأخير

الوكيل الاخباري - أثنى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على الجهود التي بذلتها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية وفِرقها العاملة في الميدان خلال التعامل مع الحالة الجوية مؤخراً، وخاصة في الكثير من مناطق جنوب المملكة التي شهدت أمطاراً غزيرة وفيضانات، ساهمت في إغلاقٍ مؤقت لبعض الطرق الرئيسية والفرعية، هذا إلى جانب مداهمة الأمطار إلى بعض منازل المواطنين، مضيفا أنه تم التعامل مع 78 حالة طارئة من قبل كوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الطارئة.



وتابع أن الحالات الطارئة تطلبت تدخل آليات وفرق الطوارئ في الميدان بشكل مباشر، شملت 12 حالة انهيارات أرضية، و 7 حالات أعطال كهرباء وإنارة، و 22 حالة ارتفاع منسوب مياه الأمطار في مناطق مختلفة، و 14 حالة إغلاق في شبكات تصريف مياه الأمطار، و 20 حالة مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين، و 3 حوادث سير وانزلاق على الطرقات.

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