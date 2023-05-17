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الأربعاء، 17-05-2023 09:05 ص

الصفدي يشارك في اجتماع تحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في السعودية

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الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي سيعقد في جدة.

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وكان المندوبون الدائمون في جامعة الدول العربية عقدوا اجتماعاً تحضيرياً الثلاثاء للتوافق على عدد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأربعاء.


ومن أهم مشاريع القرارات التي جرى بحثها مشروعُ قرار بخصوص سوريا والحلُّ السياسي، وآخر بشأن القضية الفلسطينية ودعم صمود الفلسطينيين.


اعتبر مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الثلاثاء، أن الأردن لعب "دورا كبيرا" في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة بعد انقطاع امتد لـ 12 عاما.


 




 

 


 

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