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الإثنين، 08-05-2023 07:31 م

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الهولندي

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مملكة هولندا الصديقة فوبكه هوكسترا اليوم الاثنين سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المملكتين الصديقتين ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وناقش الوزيران، خلال الزيارة الأولى لوزير الخارجية الهولندي للمملكة، العديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية، والجهد العربي المستهدف للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الوزيران، عمق علاقات الصداقة الأردنية الهولندية، واتفقا على عقد جلسة جديدة من المشاورات السياسية لتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة مع التركيز على قطاعي المياه والزراعة.

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