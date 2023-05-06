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السبت، 06-05-2023 06:34 م

مندوبو جامعة الدول العربية يناقشون مجريات اجتماع عمان بشأن سوريا

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الوكيل الاخباري - شارك الأردن، اليوم السبت، في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية تحضيراً لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ستعقد، يوم غد الأحد، لمناقشة التطورات والتحركات العربية بشأن سوريا التي كان آخرها اجتماع عمّان.

ويأتي اجتماع المندوبين، الذي جاء بدعوة من الأردن والسعودية ومصر والعراق؛ لمناقشة تطورات الأزمة السورية، خصوصاً بعد التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة العربية، والجهود المبذولة في هذا الملف، وآخرها اجتماع عمّان في الأول من الشهر الحالي، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق، وبحضور وزير الخارجية السوري.

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