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الإثنين، 08-05-2023 06:19 م

السفير العضايلة يشارك بندوة إحياء ذكرى النكبة

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الوكيل الاخباري - شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في فعاليات الندوة التي عقدت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إحياءً للذكرى الـ57 للنكبة الفلسطينية.

وقال العضايلة، في كلمته خلال الندوة التي شارك فيها المندوبون الدائمون للدول العربية وقيادات سياسية فلسطينية، إن "استمرار إحياء هذه الذكرى يقدّم الدليل اليقين على مظلمة الشعب الفلسطيني، وتمسّكه بحقه وبقاء قضيته العادلة حيّةً تتربع على رأس القضايا الدولية، والقضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.

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