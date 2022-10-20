الصفدي يلتقي مسؤولا سنغافوريًا

الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوزير في مكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني في وزارتي التعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

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وبحثا خلال لقاء في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، آفاق تطوير العلاقات في عدة مجالات تشمل التعليم والتجارة والسياحة والاستثمار والتدريب الفني.



وأكد الوزيران الاستمرار في برامج تبادل الخبرات الفنية والتبادل الثقافي والطلابي وبناء آليات مؤسساتية للتعاون في قطاع الشباب.



واستعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، حيث أكد الصفدي خطورة التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة وقف كل العمليات العسكرية الإسرائيلية والإجراءات الاستفزازية ضد الفلسطينيين ووقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.



وأشاد الوزيران بما تشهده العلاقات الأردنية السنغافورية من تقدم في مختلف المجالات.