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الإثنين، 21-11-2022 06:37 م

الصفدي يلتقي وفد المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وفد المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة الراسخة التي تجمعهما.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمّتها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

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