الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

الوكيل الإخباري -

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تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملات رقابة مكثفة على كافة المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بأوامر الدفاع وخاصة ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم حدوث الاكتظاظ داخل المحلات للوقاية من وباء كورونا.وتستمر عمليات الرقابة حتى ساعة متأخرة من الليل بسبب ارتفاع أعداد المتسوقين قبيل عيد الأضحى المبارك.الى ذلك حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم أمس الجمعة وفي كافة محافظات المملكة 46 مخالفة واغلاق محل كوفي شوب لتقديمه ارجيلة داخل صالة مغلقة وذلك لعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومخالفة قانون الصناعة والتجارة.وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم فقد تم تحرير 22 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع وذلك لعدم ارتداء كمامة ولعدم مراعاة التباعد ومخالفة 4 منشآت واغلاق منشأة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع بالإضافة الى زيارة 472 منشأة.كما تم تحرير 20 مخالفة لمنشآت لمخالفتها قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتوزعت المخالفات على عدم اعلان سعر ومخالفتين لزيادة في أسعار مواد تموينية أساسية كما تم زيارة 466 منشأة للتأكد بالالتزام بقانون الصناعة والتجارة وتنفيذ 21 جولة رقابية.