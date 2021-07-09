بعد تحديد موعد العيد رسميا .. عطلة الأردنيين 6 أيام

الوكيل الإخباري - على ضوء ما أعلنت عنه المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، أن وقفة عرفة ستكون في 19 يوليو، وعيد الأضحى في الـ 20 من الشهر ذاته.

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فإنه من المرجح وفق مصادر حكومية ، أن يتم الإعلان عن عطلة رسمية ، من خلال بلاغ صادر من رئاسة الوزراء ، بحيث تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الحالي ، حتى مساء الخميس .

وبذلك تكون العطلة ممتدة من يوم الاثنين حتى مساء السبت ، أي أن مجموع أيام العطلة الرسمية (6) أيام ، الأمر الذي ينتظره الأردنيون ، للاستمتاع بأوقاتهم ، من خلال السفر والسياحة الداخلية .