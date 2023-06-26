الصناعة والتجارة: خطة لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد

الوكيل الإخباري -

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أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة عمل رقابية على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى، تتضمن تكثيف الرقابة على مختلف القطاعات.وقال المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة يبدأ ثاني أيام العيد، مشيرا إلى أن الخطة ستركز على قطاعات المخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم، إضافة إلى محطات المحروقات والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.وأضاف أن عمليات الرقابة على الأسواق ستستمر خلال عطلة العيد، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.ودعا البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على رقم الوزارة 065661176، مبينا أن الوزارة ستتعامل معها بشكل فوري وستتخذ الإجراءات القانونية.