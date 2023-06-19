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الإثنين، 19-06-2023 01:06 م

الصناعة والتجارة: مراقبون في مواقع بيع الأضاحي وإجراءات بحق المغالين

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إنه تم توجيه مراقبي الأسواق في محافظات المملكة إلى تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، حيث سيتم اتخاذ إجراءات في حال وجود مغالاة.

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وبيّن البرماوي إن أسعار الأضاحي وفقاً لمعادلة العرض والطلب ستكون هذا العام مستقرة، ومن المُتوقع أن تشهد انخفاضاً عن ما كانت عليه في العام الماضي. 


وأشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة توضح أن المعروض من الأضاحي في السوق المحلي كبير جداً سواء من المواشي المستوردة او المحلية ما سيعزز استقرار الأسعار.


وكان رئيس جمعية مربي الماشية زعل الكواليت قال في تصريحات سابقة، توقع ان يكون سعر كيلو الخروف البلدي قائم بين 4.25- 4.5 دينار للكيلو ، اما كيلو الخروف الروماني قائم يتراوح بين 4-4.25 دينار أي أن الضحية من الخروف البلدي ستكون أسعارها بين 170-220 دينارا، والروماني بين 160-200 دينار وحسب الاوزان.

 




 

 


 

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