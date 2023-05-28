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الأحد، 28-05-2023 12:15 م

اختتام دورة حول تحليل البيانات باستخدام ذكاء الأعمال

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الوكيل الإخباري - اختتم في شركة المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي) الذراع التدريبية لغرفة صناعة عمان، برنامج تدريبي، بعنوان "تحليل البيانات، باستخدام ذكاء الأعمال Microsoft Power PI 2021"، بإشراف المدرب نسيم أبو الهيجاء، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، خلال حفل تخريج المشاركين في البرنامج الذي اختتم أخيرا، أن المعهد سيركز خلال الفترة المقبلة على الدورات المتخصصة ذات المستوى المتقدم، بهدف رفع قدرات وكفاءة العاملين في الشركات الصناعية الأردنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجاتهم وآليات التسويق والترويج، داعياً المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من برامج الغرفة المختلفة التي تقدمها لمنتسبيها، ومنها الدورات المتخصصة في إدارة وصيانة أنظمة الطاقة والتنمية المستدامة وغيرها من البرامج.

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وأوضح مدير عام المعهد الدكتور وسيم حداد، أن البرنامج يهدف إلى توفير المعارف الأساسية في تحليلات البيانات لتحقيق أهداف العمل، من خلال المفاهيم الأساسية المتعلقة بتطبيق تحليلات البيانات، واستخدام تقنيات البيانات وإنشاء ومشاركة التقارير ولوحات المعلومات، إضافة الى تزويد المشاركين بمهارات استخدام برنامج الاكسل المتقدمة.

وأشار إلى أن "إيجابي" سيواصل عقد الدورات الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بواقع عمل المنشآت الصناعية وتحسين جودة المنتجات، وجعلها قادرة على تلبية متطلبات السوق، كما يحرص على الاستفادة من التغذية الراجعة للمشاركين في هذه الدورات، لتطوير برامج المعهد.

 




 

 


 

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