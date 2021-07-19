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الإثنين، 19-07-2021 02:20 م

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

الصين


الوكيل الإخباري - قال السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ ، إنه منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بين الأردن والصين قبل 44 عاما فقد حافظت العلاقات الثنائية على زخم جيد وتعمقت  الصداقة بين البلدين وت وسعت تبادلاتهما وتعاونهما في شتى المجالات باستمرار، وأقيمت علاقة شراكة استراتيجية بين البلدين.

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وأكد السفير في بيان صحفي الاثنين، أن الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة للتقدم نحو الهدف المئوي الثاني للبلدين.
وفي حديثه عن الصين قال دونغ إن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتلعب دورًا مهمًا في الشؤون الدولية.


وبين أن الصين ساهمت بأكثر من 30٪ في النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من 10 سنوات متتالية، و تجاوزت استثماراتها المباشرة في المناطق الواقعة على طول "الحزام والطريق" 110 مليارات دولار أميركي.


 




 

 


 

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