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الثلاثاء، 22-06-2021 04:49 م

الأردن على موعد مع “موجة غلاء كبيرة”.. تفاصيل

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الوكيل الإخباري - حذر رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي من موجة ارتفاع ستطال اسعار الكثير من السلع والبضائع بالسوق المحلية، جراء زيادة أجور الشحن واثمان المواد الأولية عالميا.

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واكد الكباريتي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ضرورة ان تتحوط الحكومة لهذه القضية التي قد تؤثر على اسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان تجارة الاردن نبهت الى ذلك منذ فترة طويلة.


واوضح ان عوامل ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية، هي بالاساس عالمية لكن هناك جزء منها محلي يتعلق ببعض الاجراءات والرسوم والضرائب المفروضة على المستوردات.


واشار الى ان استمرار ارتفاع أجور الشحن والمواد الأولية عالميا يمكن ان يؤثر على امتدادات السلع والبضائع الى المملكة كون المستوردين والتجار قد يعزفون عن الاستيراد، باستثناء المواد الغذائية والاساسية.


واكد ان الغرفة تحترم قدرات المستهلك الشرائية والتي باتت محدودة، مبينا ان اي ارتفاع على اسعار السلع يجب ان يتناسب مع المعطيات الخارجية التي طرأت على الاسعار، وان لا يكون مبالغ فيها وبعيدة عن الواقع.


ودعا الكباريتي الحكومة الى التدخل السريع والتفكير بأدوات تناسب الظرف الراهن الذي يمر على حركة التجارة العالمية، في ظل استمرار تبعات أزمة فيروس كورونا.

 




 

 


 

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