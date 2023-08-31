الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 03:08 م

الضريبة تطلق إلكترونيا خدمة التحقق من براءة الذمة

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701


الوكيل الإخباري - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجددا أنها وفرت على موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة للتحقق من صحة براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عنها عبر نظام الحكومة الإلكترونية.

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وقالت الدائرة إن هذه الأيقونة تمكن الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة من التأكد والتحقق من صحة أي براءة ذمة صادرة عن نظام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا يتم تقديمها لأي من هذه الجهات المذكورة كشرط لإنجاز معاملة حامل هذه البراءة.


ويتم التحقق من براءة الذمة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني (WWW.istd.gov.jo)، واختيار ايقونة التحقق من براءة الذمة والقيام بإدخال رقم التحقق الالكتروني الموجود على براءة الذمة. ومن ثم يتم التحقق من صحة هذه البراءة.


وأكدت أن جميع براءات الذمة الصادرة عن الدائرة تحتوي على رقم تحقق الكتروني.

 




 

 


 

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