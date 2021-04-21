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الأربعاء، 21-04-2021 10:12 ص

الضريبة تعلن دوامها السبت المقبل لاستلام اقرارات ضريبة الدخل وتسديد المبالغ المعلنة

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن فتح أبواب مكاتب جميع المديريات والمراكز التابعة لها في جميع أنحاء المملكة يوم السبت المقبل، لغايات تمكين المكلفين ومساعدتهم في تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل الكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

 

واتاحت الدائرة للشركات والمؤسسات التي لم تتمكن حتى الان من اعداد بياناتها المالية بصورة اصولية تقديم مسودة عن هذه البيانات وتسليمها مع اقرار ضريبة الدخل قبل نهاية الفترة القانونية نهاية نيسان الحالي على ان يتم تسليم البيانات الاصولية قبل نهاية حزيران. ودعت الدائرة المكلفين الملزمين الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية الفترة القانونية مع نهاية نيسان الحالي.

 

ويمكن للمكلفين طلب المساعدة والارشاد من خلال "الاتصال والتواصل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06، أومن خلال خدمة الواتساب رقم 0798818810  او على البريد الالكتروني للدائرة في حال حاجتهم لأي مساعدة يتطلب الحصول عليها  [email protected]


 




 

 


 

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