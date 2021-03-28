تعليق دوام أراضي شمال عمّان اليوم بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-

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قررت دائرة الأراضي والمساحة، تعليق الدوام في مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان ليوم الأحد، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، بحسب الناطق باسم الدائرة طلال الزبن.وأضاف الزبن أن تعليق الدوام يأتي من ضمن سلسلة إجراءات وقائية لحماية الموظفين والمواطنين من انتشار الفيروس، والتي تمثل الأولوية الرئيسية للدائرة.وأوضح أن "الموظفين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا وتعقيم المباني وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، ومن المتوقع أن تعاود المديرية عملها كالمعتاد صباح الاثنين، بناء على ظهور نتائج الفحوصات".