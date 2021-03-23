محافظ معان: نسب إشغال مرضى كورونا للمرافق الصحية اعتيادية

الوكيل الإخباري - قال محافظ معان الدكتور محمد الفايز إن نسب إشغال مرضى كورونا في المرافق الصحية في المحافظة اعتيادية، وأن مستوى الوضع الوبائي مريح ومطمئن.

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وأكد الفايز ،اليوم الثلاثاء، أنه ومن خلال المتابعة الميدانية للمرافق الصحية في المحافظة ومن أبرزها مستشفى معان الحكومي، ومستشفى الملكة رانيا في البترا، والمستشفى الميداني، فإنها تؤشر إلى أن الوضع الوبائي مريح للغاية، وأن جاهزية تلك المرافق في أفضل مستوياتها، وأنه لا يوجد ضغط في نسب إشغال الأسرة لمرضى كورونا.



وأوضح أن الحاكمية الإدارية والمجلس الأمني، يتابعون تطبيق أوامر الدفاع وفق تشاركية فاعلة مع كافة الجهات الرقابية، ويتم التعامل مع مختلف الخروقات والتجمعات، بما يضمن توفير البيئة الصحية الآمنة للمواطنين.

وبيّن أنه يتم استدعاء الأشخاص المسؤولين عن إقامة الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، ويتم إلزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وجهت لها الحكومة، كما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة التجمعات التي قد يتسبب بها البعض، ويتم التعامل معها مباشرة بما يضمن السلامة العامة وحماية أمن المجتمع.



وأشار إلى أنه تم إلزام جميع الفرق الفنية والفلكلورية في المحافظة، بالامتثال لأوامر الدفاع وتطبيقها، إذ تم إيقاف جميع أنشطتها، كما تم إغلاق محال تأجير خيم الأفراح، وإغلاق كافة دواوين العشائر.



وأضاف أن 13 جهة رقابية في المحافظة تمارس العملية الرقابية وتضبط المخالفين.



ودعا محافظ معان المواطنين إلى التسجيل على منصات التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الابتعاد عن مواقع التجمعات، وتجنب التزاحم على الأسواق، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتنظيم عملية التسوق وتلقي الخدمات، بحيث تكون في أوقات مناسبة، مبينا أهمية الالتزام بالشروط الصحية قدر الإمكان للحد من انتشار الوباء.

بترا



