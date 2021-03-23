الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الثلاثاء، 23-03-2021 02:15 م

محافظ معان: نسب إشغال مرضى كورونا للمرافق الصحية اعتيادية

مستشفى الوكيل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال محافظ معان الدكتور محمد الفايز إن نسب إشغال مرضى كورونا في المرافق الصحية في المحافظة اعتيادية، وأن مستوى الوضع الوبائي مريح ومطمئن.

اضافة اعلان

وأكد الفايز ،اليوم الثلاثاء، أنه ومن خلال المتابعة الميدانية للمرافق الصحية في المحافظة ومن أبرزها مستشفى معان الحكومي، ومستشفى الملكة رانيا في البترا، والمستشفى الميداني، فإنها تؤشر إلى أن الوضع الوبائي مريح للغاية، وأن جاهزية تلك المرافق في أفضل مستوياتها، وأنه لا يوجد ضغط في نسب إشغال الأسرة لمرضى كورونا.


وأوضح أن الحاكمية الإدارية والمجلس الأمني، يتابعون تطبيق أوامر الدفاع وفق تشاركية فاعلة مع كافة الجهات الرقابية، ويتم التعامل مع مختلف الخروقات والتجمعات، بما يضمن توفير البيئة الصحية الآمنة للمواطنين.

 

وبيّن أنه يتم استدعاء الأشخاص المسؤولين عن إقامة الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، ويتم إلزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وجهت لها الحكومة، كما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة التجمعات التي قد يتسبب بها البعض، ويتم التعامل معها مباشرة بما يضمن السلامة العامة وحماية أمن المجتمع.


وأشار إلى أنه تم إلزام جميع الفرق الفنية والفلكلورية في المحافظة، بالامتثال لأوامر الدفاع وتطبيقها، إذ تم إيقاف جميع أنشطتها، كما تم إغلاق محال تأجير خيم الأفراح، وإغلاق كافة دواوين العشائر.


وأضاف أن 13 جهة رقابية في المحافظة تمارس العملية الرقابية وتضبط المخالفين.


ودعا محافظ معان المواطنين إلى التسجيل على منصات التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الابتعاد عن مواقع التجمعات، وتجنب التزاحم على الأسواق، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتنظيم عملية التسوق وتلقي الخدمات، بحيث تكون في أوقات مناسبة، مبينا أهمية الالتزام بالشروط الصحية قدر الإمكان للحد من انتشار الوباء.

 

بترا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212723913278417305

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8d0babb2-3387-4661-8cd2-2b5bdf7f8740

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

1202110192912208450326

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

220212416525167256427

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

320212212951600284748

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
1120201512659228945451

مستشفى الكرك الحكومي : 60% نسبة إشغال أسرة مرضى كورونا

الأحوال_المدنية-1

إغلاق مكتب الأحوال المدنية في معان

8202022221315180296674

الصحة : مؤشرات على تفاقم الوضع الوبائي في المملكة

220212417571563551489

الصحة: المستشفيات الميدانية عملها مؤقت

بلدية-معان-780x470

معان: تنفيذ مشاريع طرق بقيمة 4.5 مليون دينار

220211903717453711220

الهواري يعبر عن قلقه بشأن الوضع الوبائي بالمملكة