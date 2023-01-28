الضريبة تعلن موعد السحب الثاني على جوائز "فواتيري"

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن إطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على تطبيق فواتيري وسيستمر التطبيق بالعمل على استقبال تحميل الفواتير والبلاغات عن الممتنعين عن إصدار الفاتورة من المواطنين والمقيمين وستقوم الدائرة بإجراء السحوبات وتقديم الجوائز بشكل دوري.

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علما بأن موعد السحب الثاني على جوائز الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق "فواتيري" سيكون في نهاية شهر آذار القادم.



وأضاف ان نظام الفوترة الوطني الإلكتروني تم إطلاقه لانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو لديها نظام مالي محوسب اوالتي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها وإصدار الفاتورة وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر النظام وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية.



وقال إبو علي إن تطبيق فواتيري جاء لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة ولضمان الحصول على فاتورة نظامية لقاء شراء أي سلعة أو بدل حصوله على أي خدمة دون أن يقوم بطلبها وسيستمر تطبيق فواتيري باستقبال تحميل صور الفواتير للدخول في السحب على جوائز عديده وكلما زاد عدد الفواتير المحملة عبر التطبيق كلما زادت فرصة الأشخاص بالفوز بالجوائز.

وأضاف أن عدد الفواتير التي تم تحميلها بعد السحب الأول وحتى تاريخه بلغ 448 ألف فاتورة.



وبيّن أن التطبيق متاح لتحميله من المواطنين والمقيمين كافة، سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.



وتابع أن التطبيق متوفر على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store ، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين: https://bit.ly/3JF3FP9، الآب ستور: https://apple.co/3p21Hii، وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.