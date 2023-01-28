السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

السبت، 28-01-2023 01:27 م

الضريبة تعلن موعد السحب الثاني على جوائز "فواتيري"

6350dee5d4a96


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن إطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على تطبيق فواتيري وسيستمر التطبيق بالعمل على استقبال تحميل الفواتير والبلاغات عن الممتنعين عن إصدار الفاتورة من المواطنين والمقيمين  وستقوم الدائرة بإجراء السحوبات وتقديم الجوائز بشكل دوري. 

اضافة اعلان


علما بأن موعد السحب الثاني على جوائز الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق "فواتيري" سيكون في نهاية شهر آذار القادم.


وأضاف ان نظام الفوترة الوطني الإلكتروني تم إطلاقه لانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو لديها نظام مالي محوسب اوالتي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها وإصدار الفاتورة وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر النظام وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية.


وقال إبو علي إن تطبيق فواتيري جاء لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة ولضمان الحصول على فاتورة نظامية لقاء شراء أي سلعة أو بدل حصوله على أي خدمة دون أن يقوم بطلبها وسيستمر تطبيق فواتيري باستقبال تحميل صور الفواتير للدخول في السحب على جوائز عديده وكلما زاد عدد الفواتير المحملة عبر التطبيق كلما زادت فرصة الأشخاص بالفوز بالجوائز.

 

وأضاف أن عدد الفواتير التي تم تحميلها بعد السحب الأول وحتى تاريخه بلغ  448 ألف فاتورة.


وبيّن أن التطبيق متاح لتحميله من المواطنين والمقيمين كافة، سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.


وتابع أن التطبيق متوفر على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store ، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين: https://bit.ly/3JF3FP9، الآب ستور: https://apple.co/3p21Hii، وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1a298de5-vdsj5rfmp9jv7y7gheicubywkyoht6bea2l7inhk

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

زراعة المفرق تصدر أكثر من 585 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية العام الماضي

1585088531_663_61695_

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

44

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

أخبار متعلقة
b457113a-نظام-فوترة-إلكتروني-تعبيرية

المستشفيات الخاصة تنظم لقاء توعويا حول نظام الفوترة والربط الالكتروني

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

مهم من ضريبة الدخل حول الإقرارات الضريبية

0L5A1485 - Copy

2022 عام الإنجاز الوطني على المستويين السياسي والحزبي

0L5A0190

الأشغال تنجز مشاريع بما يفوق 144مليون دينار خلال العام 2022

112

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

bngh

انجازات وزارة المياه لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية 2022