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الثلاثاء، 18-10-2022 10:13 ص

الضريبة توضح حول جوائز تطبيق فواتيري وموعد السحب

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الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتهاء كافة متطلبات إجراء السحب على الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق فواتيري وكذلك المعلومات واليلاغات التي تم تقديمها من خلال التطبيق حول عدم إصدار الفواتير من الجهات الملزمة بها.

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وبينت الدائرة أن إجراء السحب سيتم إلكترونيا خلال أيام قليلة وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني وفي وسائل الإعلام المختلفة.


كما أكدت أن عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري سستمر بشكل متواصل حيث سيكون هناك سحب آخر للجوائز على الفواتير التي سيتم تحميلها على التطبيق بعد مرور ثلاث أشهر على موعد السحب الأول. 


وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تقديم أكثر من 200 جائزة، إذ تشمل الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج 2023 بدون جمرك والجائزة النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار والجائزتين النقديتين الثانية والثالثة قيمة كل واحدة منهم خمسة آلاف دينار، بالإضافة إلى جوائز مختلفة أخرى تشمل أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب وليرات ذهب وكوبونات بنزين وأفران ميكرويف وطابعات ليزر مكتبية وزجاجات عطر ولوازم منزلية مختلفة.


ودعت الدائرة المواطنين كافة إلى تحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” أو “Fawateery”، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

 




 

 


 

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